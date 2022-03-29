Водка? Антисептик! Арахамии пришлось объяснять представителю делегации рф, что тот держит в руках

Во вторник, 29 марта, проходит очередной раунд переговоров между Украиной и рф. Перед началом дискуссии представитель российской делегации Владимир Мединский взял в руки маленькую бутылочку с прозрачной жидкостью (антисептиком именуемая) и несколько секунд недоуменно на нее смотрел. Дальше между ним и представителем Киева Давидом Арахамией возник интересный диалог:

"Антисептик…" – с ухмылкой сказал Арахамия. "Ааа… Водка, подумал", – ответил Мединский.

Читайте также Есть ли толк? Страны НАТО разделились в риторике касательно диалога с рф

Напомним, недавно были сообщения о якобы отравлении некоторых членов делегации.