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Водка? Антисептик! Арахамии пришлось объяснять представителю делегации рф, что тот держит в руках

Общие новости
(1 голосов)

Не, ну, если сильно хотите, Владимир, то можете выпить

Водка? Антисептик! Арахамии пришлось объяснять представителю делегации рф, что тот держит в руках

Фото - Михаил Подоляк

Новина українською

Во вторник, 29 марта, проходит очередной раунд переговоров между Украиной и рф. Перед началом дискуссии представитель российской делегации Владимир Мединский взял в руки маленькую бутылочку с прозрачной жидкостью (антисептиком именуемая) и несколько секунд недоуменно на нее смотрел. Дальше между ним и представителем Киева Давидом Арахамией возник интересный диалог:

"Антисептик…" – с ухмылкой сказал Арахамия.

"Ааа… Водка, подумал", – ответил Мединский.

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Напомним, недавно были сообщения о якобы отравлении некоторых членов делегации.

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В статье: война с Россией переговоры Украины с рф
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2022 в 13:33
Дебилам только бухалово в голове.
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