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Из 200-й мотострелковой бригады. В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали очередного полковника

Общие новости
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(3 голосов)

Генералом и иже с ними насчиталось уже прилично

Из 200-й мотострелковой бригады. В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали очередного полковника

ВСУ

Новина українською

В боях под Харьковом Вооруженные Силы Украины ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

Как известно, 200-я бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой "специальной военной операции". По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200 омсбр.

Общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих. "Украинское сафари 2.0" продолжается, как отмечает пресс-служба Сухопутных войск Украины в своем Facebook.

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В статье: война с Россией
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