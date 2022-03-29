Из 200-й мотострелковой бригады. В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали очередного полковника
Генералом и иже с ними насчиталось уже прилично
ВСУ
В боях под Харьковом Вооруженные Силы Украины ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
Как известно, 200-я бригада понесла наибольшие потери во время выполнения так называемой "специальной военной операции". По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200 омсбр.
Общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих. "Украинское сафари 2.0" продолжается, как отмечает пресс-служба Сухопутных войск Украины в своем Facebook.
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Источник:facebook.com/UkrainianLandForces
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