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CNN: Пентагон ускорит производство ракет Stinger и Javelin

Общие новости
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Нужно пополнить запасы

CNN: Пентагон ускорит производство ракет Stinger и Javelin

US Army

Новина українською

Министерство обороны США планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin для пополнения запасов, которые истощаются из-за отправки их в Украину, об этом сообщает американское издание CNN.

Украина хочет ежедневно получать из США 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger. Производственная линия Stinger была остановлена и перезапущена для выполнения заказа на продажу за границей.

На данный момент Белым домом рассматриваются варианты увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства. Противотанковый комплекс Javelin находится в режиме полного производства, однако Пентагон пытается его увеличить.

К 7 марта, менее чем через две недели после вторжения россии в Украину, США и другие члены НАТО направили в Украину около 17 000 противотанковых ракет и 2 000 зенитных ракет. С тех пор это число, безусловно, увеличилось, но обновление не было обнародовано.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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