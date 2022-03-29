Не только Холанд отличился. Норвегия забила в ворота Армении девять голов

Во время международной паузы каждая сборная старается провести как можно больше матчей. Причем против разных соперников.

Сегодня, к примеру, состоялась игра между Норвегией и Арменией, в которой "скандинавы", скажем так, уничтожили соперника. Счет 9:0 говорит сам за себе.

Конечно, на многое повлияло быстрое удаление в составе гостей, однако Холанда и компанию это не волновало. Дубль Эрлинга, хет-трик Джошуа Кинга, два точных удара Сорлота и голы Торствердта и Дэли установили окончательный счет. Красиво!