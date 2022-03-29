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Не только Холанд отличился. Норвегия забила в ворота Армении девять голов

Общие новости
(1 голосов)

Ярко

Не только Холанд отличился. Норвегия забила в ворота Армении девять голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время международной паузы каждая сборная старается провести как можно больше матчей. Причем против разных соперников.

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Сегодня, к примеру, состоялась игра между Норвегией и Арменией, в которой "скандинавы", скажем так, уничтожили соперника. Счет 9:0 говорит сам за себе.

Конечно, на многое повлияло быстрое удаление в составе гостей, однако Холанда и компанию это не волновало. Дубль Эрлинга, хет-трик Джошуа Кинга, два точных удара Сорлота и голы Торствердта и Дэли установили окончательный счет. Красиво!

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В статье: Армения Норвегия Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
29.03.2022 в 22:53
Так і треба тим підстилкам путлєра
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