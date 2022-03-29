Петракову стоит присмотреться. Будущий соперник Украины сыграл вничью с Австрией

Сборная Украины в июне должна будет провести свой первый матч в году, встретившись с Шотландией в рамках отбора на ближайший мундиаль. Соперник же заполняет паузу товарищескими матчами.

Сегодня шотландцы сыграли против Австрии. Забив два гола в первые 60 минут, подопечные Стива Кларка умудрились потерять преимущество. На голы Хендри и МакГина ответили Грегорич и Шопф.

2:2 - ничья в товарищеском матче.

Контрольный матч, 29.03.2022

Австрия - Шотландия 2:2

Голы: Грегорич 75, Шопф 82 - Хендри 28, МакГин 56