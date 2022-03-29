ТМ. Новое поколение Италии побеждает в Турции

Товарищеский матч

Конья. "Конья Бююкшехир Беледийе Стадиум"

Турция - Италия 2:3

Голы: Ундер 4, Дурсун 83 - Кристанте 35, Распадори 39, 70

Турция: Байындыр, Кабак (Айхан 9), Демирал, Союнджу, Мулдур, Текоз (Озкан 62), Чалханоглу (Антальялы 78), Йылмаз (Кутлу 63), Актюркоглу (Дурсун 62), Ундер, Унал (Синик 78)

Италия: Доннарумма, Де Шильо, Ачерби, Кьеллини (Бастони 77), Бираги, Тонали, Пессина (Сенси 77), Кристанте (Локателли 77), Дзаньоло (Дзакканьи 46), Скамакка (Белотти 89), Распадори (Бонуччи 89)

Предупреждения: Мулдур 86 - Дзаньоло 45+1

Главный арбитр: Энеа Джорджи (Албания)

В Италии этот матч называли самым бесполезным в истории. Отчаяние, злость из-за второго пролета мимо Чемпионата Мира подряд были слишком велики. Вместе с тем, за несколько дней эмоции несколько улеглись, Роберто Манчини к радости игроков и Федерации заявил, что остается, что сборной нужно извиняться перед болельщиками, произвести большие изменения, начать процесс омоложения. В Турции после пятого пролета подряд мимо Мундиаля говорили в том же ключе. А это обещало интересный матч.

По сравнению с матчем против Северной Македонии в стартовом составе "адзурри" остался лишь один игрок. Он, вратарь Джанлуиджи Доннарумма, критикуемый за пропущенный в том матче, здесь также проспал. Ундер пробил его ударом низом в ближний угол. Итальянцы пытались отыграться, явно доминировали. Играли все же медленно и пробивали по воротам плохо. Но сумели даже выйти вперед. Кристанте головой замкнул штрафной Бираги, а Распадори получил мяч после ужасного паса вратаря и четко пробил.

После 2:1 уже доминировали турки. Доннарумме пришлось спасать от двух классных ударов издали бывшего партнера по "Милану" Чалханоглу. Первый Джиджо и вовсе вытащил из-под перекладины. А забили вновь гости. Навес с рикошетом, скидка головой с рикошетом - и Распадори вновь не мешкая четко пробивает низом. Далее же вышедший на замену Дурсун чуть не сравнял. После углового и паса головой Союнджу он протолкнул мяч в ворота, а собственный удар головой вновь блестяще вытащил Доннарумма.

Хорошие новости для обеих команд в плане атаки и желания. Они доказали, что собираются начать новый путь. 22-летний Распадори за один матч в сборной Италии забил столько же голов, сколько Чиро Иммобиле - за последние десять. Еще более свежий дебютант (с октября) Дурсун за 75 игровых минут в сборной Турции забил три мяча. Хотя, конечно, работы еще очень много. Особенно - в обороне.