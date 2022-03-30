Роналду и Левандовский едут на ЧМ, Ракицкий работает с Металлистом. Главные новости за 29 марта

Здесь без сенсации. Португальцы опять не показали свою лучшую игру, но победили Северную Македонию за счет громадного преимущества в индивидуальном классе. Оба мяча "Селессау" записал на свой счет Бруну Фернандеш из "МЮ" - сперва ему ассистировал Роналду, а затем - Жота. Если судить по именам, эта Португалия должна играть в разы ярче, чем это происходит сейчас.

Плохая реализация и грубые ляпы в защите - вот главная причина, по которой шведы не сыграют на чемпионате мира впервые с 2014 года. Левандовский и Зелинский подарками воспользовались сполна - и это 2:0. Ну, и фактор свежести тоже сыграл роль. Шведы в полуфинале намучились с чехами, а вот поляки прошли в финал стыков без боя - их соперника, россию, дисквалифицировали после вторжения в Украину.

Финал отбора в Африке выдался еще более ярким, чем в Европе. Камерун, к примеру, забил решающий гол Алжиру на 124-й минуте! Сенегал прошел Египет только по пенальти. Тунис и Гана припарковали у своих ворот "автобусы", и это сработало. Лишь Марокко прошел на мундиаль красиво и уверенно, разгромив дома ДР Конго - 4:1. Качество футбола в Африке по-прежнему так себе, зато какой накал!

Колумбиец Брайан Риаскос перешел в швейцарский "Грассхоппер" до конца текущего сезона на правах аренды. В "Металлисте" он был важной фигурой - на секунду, 6+3 в 18 матчах во Первой лиги. Также харьковчан покинул 21-летний полузащитник Артур Мурза, перебравшийся аж в 4-й испанский дивизион. Для хава с 5 голами в 15 матчах Первой лиги, думается, это лишь пристанище до лета, дальше будет повышение.

Ярослав покинул "Зенит" после вторжения рашистов в Украину, так что ничего удивительного в этом нет. "Металлист" последние дни тренируется в Турции, Ярославский выдал деньги на внеочередные сборы. Известно, что вскоре к харьковчанам присоединится и вратарь "Шахтера" Андрей Пятов - пока тоже с целью лишь поддержать форму.

"Вест Хэм" ищет левого защитника и одним из приоритетных вариантов считает Александра Зинченко из "Ман Сити", пишет клубный фан-сайт. Согласно источнику, украинец никуда уходить не хочет, но "Горожане" его продадут, если "Молотобойцы" предложат 40 млн или больше. Напомним, за "Вест Хэм" сейчас играет Андрей Ярмоленко, но летом его контракт истечет, а новый на 99% не будет подписана.