Представитель Великой Британии – о том, сможет ли Лондон выступить гарантом безопасности Украины
Ответ вам понравится
UN
Лондон подтвердил желание стать одним из гарантов безопасности Украины. Об этом заявила представитель Великой Британии в ООН Барбара Вудворд.
"Мы хотим любым способом, которым только можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да".
На ночном заседании Совета безопасности ООН украинский представитель Сергей Кислица заявил, что "подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех вооруженных формирований армии рф в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года".
Популярное сейчас
- Африка отыграла отбор. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Камерунское чудо и разгром по-мароккански: в Африке завершился отбор на ЧМ
- Польша - Швеция 2:0. Королевские подарки
- шойгу заявил, что 1-й этап "спецоперации" орки выполнили – дальше на россии хотят "освобождать" Донбасс
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Победители Евровидения-2021 отменили все концерты в рф в знак поддержки Украины
Новости по теме
- 01:02 Украинские Генштаб ВСУ также подтверждает обманчивость российских маневров на киевском и черниговском направлениях.
- 00:50 Украинские Reuters: Перегон газа по газопроводу Ямал-Москва упал до нуля
- 23:16 Украинские Зеленский: Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности быть не может