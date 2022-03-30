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Представитель Великой Британии – о том, сможет ли Лондон выступить гарантом безопасности Украины

Общие новости
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Представитель Великой Британии – о том, сможет ли Лондон выступить гарантом безопасности Украины

UN

Новина українською

Лондон подтвердил желание стать одним из гарантов безопасности Украины. Об этом заявила представитель Великой Британии в ООН Барбара Вудворд.

"Мы хотим любым способом, которым только можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да".

На ночном заседании Совета безопасности ООН украинский представитель Сергей Кислица заявил, что "подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех вооруженных формирований армии рф в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года".

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В статье: война с Россией
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Источник:
media.un.org

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