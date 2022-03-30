Парламент Канады проголосовал за безвизовый режим для Украины
Поддержка с другого континента
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Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвиза с Украиной. Для путешествий будут выдавать специальное электронное разрешение.
Также депутаты обращаются к правительству с призывом "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны, рекомендуем увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".
Ко всему прочему в отчете сказано, что чиновники Канады осуждают действия власти рф.
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