Парламент Канады проголосовал за безвизовый режим для Украины

Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвиза с Украиной. Для путешествий будут выдавать специальное электронное разрешение.

Также депутаты обращаются к правительству с призывом "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны, рекомендуем увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".

Ко всему прочему в отчете сказано, что чиновники Канады осуждают действия власти рф.