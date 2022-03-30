УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Парламент Канады проголосовал за безвизовый режим для Украины

Общие новости
(1 голосов)

Поддержка с другого континента

Парламент Канады проголосовал за безвизовый режим для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной. Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвиза с Украиной. Для путешествий будут выдавать специальное электронное разрешение.

Также депутаты обращаются к правительству с призывом "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны, рекомендуем увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".

Ко всему прочему в отчете сказано, что чиновники Канады осуждают действия власти рф.

Читайте также"Ruska Kurwa!" Фанаты сборной Польши передали привет стране-агрессору

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ukrinform.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...