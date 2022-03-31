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Новый клуб Жерсона, прощания Кьеллини и 5 замен в АПЛ. Главные новости футбола за 30 марта

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 марта

Новый клуб Жерсона, прощания Кьеллини и 5 замен в АПЛ. Главные новости футбола за 30 марта

Фото: Eyüpspor

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 марта.

Жерсон и Тилль снова будут играть вместе

Дуэт люксембуржских легионеров УПЛ Жерсон Родригес и Оливье Тилль нашли новые команды. Оба игрока до конца сезона будут выступать за турецкий "Эюпсор" на правах аренды. Клуб выступает во втором дивизионе. В этом сезоне Тилль стал настоящим лидером "Ворсклы", забив 8 голов в 16 матчах чемпионата Украины. А вот скандальный Жерсон первую половину кампании провёл в "Труа", но затем был изгнан из французского клуба за многократные нарушения дисциплины.

Кьеллини провёл прощальную игру за сборную Италии

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини завершил международную карьеру. После вылета Скуадры адзурры из отбора к ЧМ-2022 от Северной Македонии (0:1) 37-летний ветеран отыграл товарищеский матч с Турцией (3:2) во вторник, ставшим для него прощальным в сборной. В составе национальной команды Кьеллини провёл 116 матчей, выиграв Евро-2020. От Джорждо капитанская повязка перешла к Джанлуиджи Доннарумме.

Ван Нистелрой возглавит ПСВ

Знаковый форвард "нулевых" Руд ван Нистелрой получил первую тренерскую работу во взрослом футболе. 45-летний специалист возглавит "ПСВ" по окончанию нынешнего сезона, подписав контракт до 2025 года. С 2016-го года Руд работал в клубе тренером молодёжных команд "ПСВ" U-17, U-19, U21, а также ассистентом в сборной Нидерландов (2014-15, 2020-21). В качестве игрока ван Нистелрой выступал за Эйндховен с 1998-го о 2001-й год, выиграв два чемпионских титула. Затем выступал за "МЮ", мадридский "Реал", "Гамбург" и "Малагу".

АПЛ может разрешить 5 замен с нового сезона

31 марта клубы Английской Премьер-лиги проведут голосование о праве использования пяти замен с нового сезона. The Times сообщает, что клубам наконец удалось договориться и ожидается, что решение будет принято. Два года подряд боссы не могли прийти к консенсусу в данном вопросе. Премьер-лига – единственная высшая лига в Европе, которая ограничила число замен до трех. Правило пяти замен появилось в футболе во время пандемии из-за высокой физической нагрузки на футболистов.

Рекордное класико

На матч женских команд "Барселоны" и "Реала" в Лиге чемпионов пришло рекордное количество болельщиков – 91 553 человека. Встреча закончилась разгромом "королевского клуба" (2:5). Камп-Ноу был полностью заполнен. Матч стал самым посещаемым футбольным матчем между женскими командами. "Барселона" проходит в полуфинал по сумме двух матчей – 8:3. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонок. Напомним, "Барселона" является действующим победителем ЛЧ, чемпионата Испании и Кубка.

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