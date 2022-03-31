Новый клуб Жерсона, прощания Кьеллини и 5 замен в АПЛ. Главные новости футбола за 30 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 марта.

Дуэт люксембуржских легионеров УПЛ Жерсон Родригес и Оливье Тилль нашли новые команды. Оба игрока до конца сезона будут выступать за турецкий "Эюпсор" на правах аренды. Клуб выступает во втором дивизионе. В этом сезоне Тилль стал настоящим лидером "Ворсклы", забив 8 голов в 16 матчах чемпионата Украины. А вот скандальный Жерсон первую половину кампании провёл в "Труа", но затем был изгнан из французского клуба за многократные нарушения дисциплины.

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини завершил международную карьеру. После вылета Скуадры адзурры из отбора к ЧМ-2022 от Северной Македонии (0:1) 37-летний ветеран отыграл товарищеский матч с Турцией (3:2) во вторник, ставшим для него прощальным в сборной. В составе национальной команды Кьеллини провёл 116 матчей, выиграв Евро-2020. От Джорждо капитанская повязка перешла к Джанлуиджи Доннарумме.

Знаковый форвард "нулевых" Руд ван Нистелрой получил первую тренерскую работу во взрослом футболе. 45-летний специалист возглавит "ПСВ" по окончанию нынешнего сезона, подписав контракт до 2025 года. С 2016-го года Руд работал в клубе тренером молодёжных команд "ПСВ" U-17, U-19, U21, а также ассистентом в сборной Нидерландов (2014-15, 2020-21). В качестве игрока ван Нистелрой выступал за Эйндховен с 1998-го о 2001-й год, выиграв два чемпионских титула. Затем выступал за "МЮ", мадридский "Реал", "Гамбург" и "Малагу".

31 марта клубы Английской Премьер-лиги проведут голосование о праве использования пяти замен с нового сезона. The Times сообщает, что клубам наконец удалось договориться и ожидается, что решение будет принято. Два года подряд боссы не могли прийти к консенсусу в данном вопросе. Премьер-лига – единственная высшая лига в Европе, которая ограничила число замен до трех. Правило пяти замен появилось в футболе во время пандемии из-за высокой физической нагрузки на футболистов.

На матч женских команд "Барселоны" и "Реала" в Лиге чемпионов пришло рекордное количество болельщиков – 91 553 человека. Встреча закончилась разгромом "королевского клуба" (2:5). Камп-Ноу был полностью заполнен. Матч стал самым посещаемым футбольным матчем между женскими командами. "Барселона" проходит в полуфинал по сумме двух матчей – 8:3. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонок. Напомним, "Барселона" является действующим победителем ЛЧ, чемпионата Испании и Кубка.