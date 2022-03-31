МИД Германии: Мы готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Германия готова дать гарантии безопасности Украине, но при этом заявляет, что война продолжается, и до прорыва в мирных переговорах стороны еще не дошли. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире канала ARD.

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Бербок подчеркнула, что Украина борется не только за собственную свободу, но и за свободу своих людей, но также за свободу Европы. Анналена сказала следующее:

"Мы дали четко понять, что во всех областях, где мы можем оказать поддержку, так чтобы не создать угрозу перенесения этой войны на другие европейские страны, мы оказываем поддержку на 100%. Мы делаем это, глядя на мирные переговоры, глядя на будущее Украины. Иесли необходимы гарантии, то Германия также их предоставит".