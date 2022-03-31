МИД Германии: Мы готовы предоставить Украине гарантии безопасности
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Moritz Kegler (ddp, dpa)
Германия готова дать гарантии безопасности Украине, но при этом заявляет, что война продолжается, и до прорыва в мирных переговорах стороны еще не дошли. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире канала ARD.
Бербок подчеркнула, что Украина борется не только за собственную свободу, но и за свободу своих людей, но также за свободу Европы. Анналена сказала следующее:
"Мы дали четко понять, что во всех областях, где мы можем оказать поддержку, так чтобы не создать угрозу перенесения этой войны на другие европейские страны, мы оказываем поддержку на 100%. Мы делаем это, глядя на мирные переговоры, глядя на будущее Украины. Иесли необходимы гарантии, то Германия также их предоставит".
"Российский президент представляет себе, что он может иметь право вето на безопасность интересов Украины. Но об этом не может быть и речи. Украина является свободной страной и должна остаться такой в будущем".
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