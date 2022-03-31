Причина – недооценка агрессии путина. Уволен глава военной разведки Франции
Справедливо, по идее
BFM TV
Руководителя Главного управления военной разведки Франции генерала Эрика Видо уволили. Причина – недооценка вероятности вторжения рф в Украину. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.
Его работу как главы французской разведки сочли несоответствующей требованиям в контексте войны россии против Украины. Слухи об отставке Видо ходили последние несколько дней, возможно, его переведут на другую должность.
Видо возглавлял разведку Франции с лета 2021 года. Оценки французской стороны по поводу вторжения рф в Украину действительно отличались от данных разведок других стран Запада.
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Источник:lefigaro.fr
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