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Причина – недооценка агрессии путина. Уволен глава военной разведки Франции

Общие новости
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Справедливо, по идее

Причина – недооценка агрессии путина. Уволен глава военной разведки Франции

BFM TV

Новина українською

Руководителя Главного управления военной разведки Франции генерала Эрика Видо уволили. Причина – недооценка вероятности вторжения рф в Украину. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.

Его работу как главы французской разведки сочли несоответствующей требованиям в контексте войны россии против Украины. Слухи об отставке Видо ходили последние несколько дней, возможно, его переведут на другую должность.

Видо возглавлял разведку Франции с лета 2021 года. Оценки французской стороны по поводу вторжения рф в Украину действительно отличались от данных разведок других стран Запада.

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В статье: война с Россией
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Источник:
lefigaro.fr

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