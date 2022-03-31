Цель – напугать. Самолеты рф нарушили воздушное пространство Швеции с ядерным оружием на борту
Скорее всего, осознанно
tv4.se
Два российских самолета, которые нарушили воздушное пространство Швеции вблизи Готланда в начале месяца, были оснащены ядерным оружием, об этом сообщает TV4 Nyheterna. По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью напугать правительство и народ Швеции, оно длилось около минуты.
Четыре самолета (Су-24 и Су-27) взлетели с российской авиабазы в Калининграде 2 марта. Два из них были оснащены ядерным оружием.
ВС Швеции отказались комментировать наличие ядерного оружия у самолетов агрессора, однако там не отрицают, что нарушение воздушного пространства было намеренным. Воздушные силы шведов развернули два JAS 39 Gripen, они смогли встретить самолеты рф и сфотографировать их.
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