Нечего было угрожать оплатой за газ в рублях – ЕС готовит новые санкции против рф

Европейская комиссия готовит новые санкции против кремля. Масштабы новых мер будут зависеть от позиции москвы по платежам за газ в рублях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Европейском союзе.

Отмечается, что пакет новых санкций может быть принят уже на следующей неделе. Сейчас Еврокомиссия консультируется с правительствами стран ЕС по поводу "пакета соответствия".

Подразумеваются меры, о которых европейские лидеры договорились на саммите на прошлой неделе, и которые не должны допустить обхода уже действующих санкций, особенно в отношении лиц, внесенных в "черный" список.