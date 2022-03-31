Нечего было угрожать оплатой за газ в рублях – ЕС готовит новые санкции против рф
Это только начало
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Европейская комиссия готовит новые санкции против кремля. Масштабы новых мер будут зависеть от позиции москвы по платежам за газ в рублях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Европейском союзе.
Отмечается, что пакет новых санкций может быть принят уже на следующей неделе. Сейчас Еврокомиссия консультируется с правительствами стран ЕС по поводу "пакета соответствия".
Подразумеваются меры, о которых европейские лидеры договорились на саммите на прошлой неделе, и которые не должны допустить обхода уже действующих санкций, особенно в отношении лиц, внесенных в "черный" список.
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