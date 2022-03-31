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Нечего было угрожать оплатой за газ в рублях – ЕС готовит новые санкции против рф

Общие новости
(2 голосов)

Это только начало

Нечего было угрожать оплатой за газ в рублях – ЕС готовит новые санкции против рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Европейская комиссия готовит новые санкции против кремля. Масштабы новых мер будут зависеть от позиции москвы по платежам за газ в рублях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Европейском союзе.

Отмечается, что пакет новых санкций может быть принят уже на следующей неделе. Сейчас Еврокомиссия консультируется с правительствами стран ЕС по поводу "пакета соответствия".

Подразумеваются меры, о которых европейские лидеры договорились на саммите на прошлой неделе, и которые не должны допустить обхода уже действующих санкций, особенно в отношении лиц, внесенных в "черный" список.

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В статье: война с Россией Европейский союз
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Источник:
reuters.com

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Комментарии (1)
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Zorin_
31.03.2022 в 14:38
А толку?
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