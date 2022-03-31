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Глава МИД Турции назвал пункты, которые сняли с повестки переговоров Украины и рф

Общие новости
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Дело было в Стамбуле

Глава МИД Турции назвал пункты, которые сняли с повестки переговоров Украины и рф

Hurriyet

Новина українською

Во вторник, 29 марта, делегации Украины и россии провели в Стамбуле очередной раунд переговоров о завершении войны. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что некоторые вопросы стороны больше не обсуждают. Цитириует главу МИД Турции издание Hürriyet.

"Мы видим, что некоторые вопросы уже не обсуждаются. Украина говорит, что будет проводить беспристрастную политику, но и говорит, что нужны гарантии. Не обсуждается вопрос русского языка. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше".

"При этом самыми сложными остаются пункты о статусе Крыма и Донбасса".

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В статье: война с Россией переговоры Украины с рф
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Источник:
hurriyet.com

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