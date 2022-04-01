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Президент Грузии заявила, что страна присоединилась к санкциям против рф

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Президент Грузии заявила, что страна присоединилась к санкциям против рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против россии из-за вторжения орков в Украину.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора. Мы поддерживаем все международные резолюции в поддержку Украины".

В то же время Зурабишвили не имеет полномочий объявлять о санкциях, так как по Конституции страной руководит премьер-министр. С конца февраля Саломе находится в конфликте со своим правительством из-за разногласий по поводу трактовки нападения рф на Украину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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