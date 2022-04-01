"Мы не просто посылаем наши молитвы". Австралия предоставит Украине бронетехнику

Правительство Австралии отправит в Украину бронетехнику своего производства по запросу президента Владимира Зеленского. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил в интервью каналу CNN:

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты. Мы отправим нашу бронетехнику, в том числе наш транспортер Bushmaster. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17".

Моррисон не сообщил, когда именно и сколько знаменитых Bushmasters будет отправлено в Украину. По состоянию на 2019-й год у Австралии было 1020 единиц данных бронетранспортеров. Bushmaster – это 11-тонный бронированный автомобиль, предназначенный для защиты пассажиров от наземных мин и других взрывчатых веществ. Он использовался австралийскими силами обороны в Афганистане.