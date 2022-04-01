УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Мы не просто посылаем наши молитвы". Австралия предоставит Украине бронетехнику

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Очень здорово

"Мы не просто посылаем наши молитвы". Австралия предоставит Украине бронетехнику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Австралии отправит в Украину бронетехнику своего производства по запросу президента Владимира Зеленского. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил в интервью каналу CNN:

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты. Мы отправим нашу бронетехнику, в том числе наш транспортер Bushmaster. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17".

Моррисон не сообщил, когда именно и сколько знаменитых Bushmasters будет отправлено в Украину. По состоянию на 2019-й год у Австралии было 1020 единиц данных бронетранспортеров. Bushmaster – это 11-тонный бронированный автомобиль, предназначенный для защиты пассажиров от наземных мин и других взрывчатых веществ. Он использовался австралийскими силами обороны в Афганистане.

Читайте такжеДля нашего продвижения в ЕС? Президент Европейского парламента едет в столицу Украины

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Bushmaster
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...