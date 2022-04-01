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Proekt_media: путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с целой командой врачей

Общие новости
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(1 голосов)

Больной на все 100%

Proekt_media: путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с целой командой врачей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналисты "Proekt_media" сообщают, что президента россии владимира путина в его поездках сопровождают сразу десять врачей. К примеру, в 2016-2017 годах кремлевского карлика в среднем сопровождало по 5 медиков. К 2019 году с путиным в командировках находилось по 9 человек в белых халатах.

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Чаще всего с путлером ездит онколог Евгений Селиванов, который также занимался проблемами щитовидной железы.

Также источник сообщает об интересе путина к ваннам из экстракта пантов – мягких незакостенелых рогов маралов (благородных оленей). Метод для "вечной жизни" родом из нетрадиционной медицины посоветовал президенту рф не кто иной, как сергей шойгу, тогда еще глава МЧС.

Процедуры парочка проходит на Алтае, якобы такие ванны улучшают работу сердечно-сосудистой системы и омолаживают кожу (здравомыслящий спойлер: конечно же, нет).

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
01.04.2022 в 12:09
Больной ублюдок!
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