The Times: Великая Британия советует Украине не спешить с заключением мирного соглашения с рф

Великобритания посоветовала Украине не торопиться с заключением мирного соглашения с рф, тамошний премьер-министр Борис Джонсон обратился с таким напутствием к президенту Владимиру Зеленскому.

Также Джонсон назвал кремлевского карлика "лжецом и тираном". Об этом пишет известная британская газета The Times. Зеленский в диалоге с Борисом также выразил обеспокоенность касательно прогресса на переговорах и возможными интригами со стороны москвы – Владимир считает, что рф может использовать их для изменения позиций и усиления своих сил.

Официальный Лондон обеспокоен тем, что США, Франция и Германия толкают Украину к "урегулированию" и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Кремлем. Джонсон опасается, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения.