The Times: Великая Британия советует Украине не спешить с заключением мирного соглашения с рф
Мудрый Борис на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Великобритания посоветовала Украине не торопиться с заключением мирного соглашения с рф, тамошний премьер-министр Борис Джонсон обратился с таким напутствием к президенту Владимиру Зеленскому.
Также Джонсон назвал кремлевского карлика "лжецом и тираном". Об этом пишет известная британская газета The Times. Зеленский в диалоге с Борисом также выразил обеспокоенность касательно прогресса на переговорах и возможными интригами со стороны москвы – Владимир считает, что рф может использовать их для изменения позиций и усиления своих сил.
Официальный Лондон обеспокоен тем, что США, Франция и Германия толкают Украину к "урегулированию" и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Кремлем. Джонсон опасается, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения.
Популярное сейчас
- "Удар" по Белгороду: пожар гасят вертолеты, очереди за горючим, в Курске - повышенная готовность
- Глава Днепропетровского облсовета сообщил о ракетном ударе по одной из территориальных громад
- Proekt_media: путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с целой командой врачей
- Водка? Антисептик! Арахамии пришлось объяснять представителю делегации рф, что тот держит в руках
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины