УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

The Times: Великая Британия советует Украине не спешить с заключением мирного соглашения с рф

Общие новости
(3 голосов)

Мудрый Борис на связи

The Times: Великая Британия советует Украине не спешить с заключением мирного соглашения с рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания посоветовала Украине не торопиться с заключением мирного соглашения с рф, тамошний премьер-министр Борис Джонсон обратился с таким напутствием к президенту Владимиру Зеленскому.

Также Джонсон назвал кремлевского карлика "лжецом и тираном". Об этом пишет известная британская газета The Times. Зеленский в диалоге с Борисом также выразил обеспокоенность касательно прогресса на переговорах и возможными интригами со стороны москвы – Владимир считает, что рф может использовать их для изменения позиций и усиления своих сил.

Официальный Лондон обеспокоен тем, что США, Франция и Германия толкают Украину к "урегулированию" и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Кремлем. Джонсон опасается, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения.

Читайте также"Мы не просто посылаем наши молитвы". Австралия предоставит Украине бронетехнику

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Борис Джонсон Владимир Зеленский переговоры Украины с рф
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
thetimes.co.uk

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...