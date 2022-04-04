УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Президент Польши – о фото из Бучи: Украине нужны три вещи – оружие, оружие и еще раз оружие

Общие новости
(2 голосов)

Резня отрицает идею компромисса

Президент Польши – о фото из Бучи: Украине нужны три вещи – оружие, оружие и еще раз оружие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Польши Анджей Дуда после публикации фотографий зверств россиян в Буче оформил пост в своем Твиттере:

"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле Защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие".

Напомним, 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от "орков". Сразу же после этого начала появляться информация о зверствах российских оккупантов. В городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам Бучи лежат десятки трупов.

Читайте также"Денацификацию и демилитаризацию мы вообще не обсуждаем". Зеленский рассказал о переговорах с рф

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Анджей Дуда Буча
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...