Президент Польши – о фото из Бучи: Украине нужны три вещи – оружие, оружие и еще раз оружие

Президент Польши Анджей Дуда после публикации фотографий зверств россиян в Буче оформил пост в своем Твиттере:

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine