Президент Польши – о фото из Бучи: Украине нужны три вещи – оружие, оружие и еще раз оружие
Резня отрицает идею компромисса
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Польши Анджей Дуда после публикации фотографий зверств россиян в Буче оформил пост в своем Твиттере:
"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле Защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие".
Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022
Напомним, 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от "орков". Сразу же после этого начала появляться информация о зверствах российских оккупантов. В городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам Бучи лежат десятки трупов.
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