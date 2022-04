Агрессивная форма. Главный тренер сборной Нидерландов болен раком

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи Ван Гал объявил, что борется с раком простаты. Он подтвердил диагноз, придя на голландское телешоу. Долгое время Луи держал болезнь в секрете от своих футболистов. К сожалению, форма рака у Ван Гала достаточно агрессивная. Также 70-летний специалист поблагодарил персонал больницы, в которой он проходит лечение.

Louis van Gaal has announced he has an aggressive form of prostate cancer.



Our thoughts are with the Dutch manager ???? pic.twitter.com/9LId1eJ9yJ