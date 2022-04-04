Агрессивная форма. Главный тренер сборной Нидерландов болен раком
Луи, знай, что ты сильнее
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи Ван Гал объявил, что борется с раком простаты. Он подтвердил диагноз, придя на голландское телешоу. Долгое время Луи держал болезнь в секрете от своих футболистов. К сожалению, форма рака у Ван Гала достаточно агрессивная. Также 70-летний специалист поблагодарил персонал больницы, в которой он проходит лечение.
"От рака простаты не умирают, по крайней мере, в 90% случаев. У других заболеваний больше шансов вас убить. Правда, у меня довольно агрессивная форма, я был облучен 25 раз. Нужно решать проблему, чтобы жить. В больнице у меня действительно были льготы. Меня пускали через черный ход, когда я шел на прием, и сразу же выталкивали в другую палату".
Louis van Gaal has announced he has an aggressive form of prostate cancer.— B/R Football (@brfootball) April 3, 2022
Our thoughts are with the Dutch manager ???? pic.twitter.com/9LId1eJ9yJ
Несмотря на болезнь, Ван Галу удалось вывести "оранжевых" на чемпионат мира-2022. Голландцы сыграют в группе А вместе с Катаром, Эквадором и Сенегалом. Ранее Луи тренировал "Аякс", "Барселону", "АЗ", "Баварию", "МЮ" и ту же сборную Нидерландов.
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