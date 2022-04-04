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Буча как триггер. ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ

Общие новости
(2 голосов)

Ждем уже на этой неделе?

Буча как триггер. ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз готовится ввести дополнительные санкции против рф после того, как стало известно о зверствах российской армии в украинском городе Буча. Послы стран ЕС планируют 6 апреля обсудить новый пакет санкций против рф, об этом сообщает авторитетное издание Financial Times.

Санкции, предложенные некоторыми государствами, могут включать в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, эмбарго на экспорт российских товаров и, что немаловажно, энергоносителей – нефти и газа.

Источник подчеркивает, что сейчас призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся "все громче".

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В статье: война с Россией ЕС Европейский союз Буча
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Источник:
ft.com

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
04.04.2022 в 11:45
И реально отбирать их активы за рубежом . Дома , яхты , тачки , счета все и олигархов и кремля . Выгнать всех их детей . Почему малышева спокойно переехала в штаты ? И таких до фига .
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