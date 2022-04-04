Буча как триггер. ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ
Ждем уже на этой неделе?
Getty Images / Global Images Ukraine
Европейский Союз готовится ввести дополнительные санкции против рф после того, как стало известно о зверствах российской армии в украинском городе Буча. Послы стран ЕС планируют 6 апреля обсудить новый пакет санкций против рф, об этом сообщает авторитетное издание Financial Times.
Санкции, предложенные некоторыми государствами, могут включать в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, эмбарго на экспорт российских товаров и, что немаловажно, энергоносителей – нефти и газа.
Источник подчеркивает, что сейчас призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся "все громче".
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