Не дозвонился на урал? Макрон поддержал санкции против российских энергоносителей

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на зверства в Буче и выступил за усиление санкций против рф – в частности, он поддерживает введение ограничений на импорт российской нефти и угля. Об этом он заявил в эфире France Inter, цитирует Макрона Le Figaro:

"То, что случилось в Буче, требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры. Поэтому мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией и уже в ближайшие дни. Есть очень четкие признаки военных преступлений в Украине. Это российская армия была в Буче. Те, кто стоит за этими преступлениями, должны будут отвечать за них".

Тем не менее, многие СМИ сообщают, что на данный момент в Германии нет общей риторики касательно немедленной остановки импорта российских энергоносителей.