УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Не дозвонился на урал? Макрон поддержал санкции против российских энергоносителей

Общие новости
(2 голосов)

Ждем эмбарго на нефть и газ из рф

Не дозвонился на урал? Макрон поддержал санкции против российских энергоносителей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на зверства в Буче и выступил за усиление санкций против рф – в частности, он поддерживает введение ограничений на импорт российской нефти и угля. Об этом он заявил в эфире France Inter, цитирует Макрона Le Figaro:

"То, что случилось в Буче, требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры. Поэтому мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией и уже в ближайшие дни. Есть очень четкие признаки военных преступлений в Украине. Это российская армия была в Буче. Те, кто стоит за этими преступлениями, должны будут отвечать за них".

Тем не менее, многие СМИ сообщают, что на данный момент в Германии нет общей риторики касательно немедленной остановки импорта российских энергоносителей.

Читайте такжеБуча как триггер. ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: санкции война с Россией Эммануэль Макрон Буча
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lefigaro.fr

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...