Польша и страны Балтии оформят транспортную изоляцию от россии и беларуси

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие несколько суток приступят к процессу полной транспортной изоляции от российской федерации. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из рф и республики беларусь. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата".

Отмечается, что процесс начнется в ближайшие 2-3 дня. В случае принятия решения границы стран с рф и беларусью будут полностью закрыты, автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.