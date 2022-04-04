Польша и страны Балтии оформят транспортную изоляцию от россии и беларуси
Начало конца для путлера
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Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие несколько суток приступят к процессу полной транспортной изоляции от российской федерации. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из рф и республики беларусь. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата".
Отмечается, что процесс начнется в ближайшие 2-3 дня. В случае принятия решения границы стран с рф и беларусью будут полностью закрыты, автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.
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