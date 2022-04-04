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Польша и страны Балтии оформят транспортную изоляцию от россии и беларуси

Общие новости
(4 голосов)

Начало конца для путлера

Польша и страны Балтии оформят транспортную изоляцию от россии и беларуси

Флаг

Новина українською

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие несколько суток приступят к процессу полной транспортной изоляции от российской федерации. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из рф и республики беларусь. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата".

Отмечается, что процесс начнется в ближайшие 2-3 дня. В случае принятия решения границы стран с рф и беларусью будут полностью закрыты, автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/mustafanayyem

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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
04.04.2022 в 13:21
Молодці . Щоб їх усі так давили .
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Extrim4ik (Extreme)
04.04.2022 в 11:58
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