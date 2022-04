Разведка Британии: рф консолидирует силы для наступления на Донбассе и перекидывает туда "вагнеровцев"

россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и перекидывает в этот район наемников из частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщается в свежем обзоре Министерства обороны Великобритании от 4 апреля.

Также, по информации источника, Мариуполь почти наверняка – ключевая цель орков. Контроль над украинским городом обеспечит путлеру сухопутный коридор в Крым.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vU5ocGdpuw



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/b6zWoAJQ2e