Разведка Британии: рф консолидирует силы для наступления на Донбассе и перекидывает туда "вагнеровцев"
Будем готовы
Getty Images / Global Images Ukraine
россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и перекидывает в этот район наемников из частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщается в свежем обзоре Министерства обороны Великобритании от 4 апреля.
"российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район".
Также, по информации источника, Мариуполь почти наверняка – ключевая цель орков. Контроль над украинским городом обеспечит путлеру сухопутный коридор в Крым.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 April 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 4, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/vU5ocGdpuw
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/b6zWoAJQ2e
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