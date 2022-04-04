Разведка Британии: рф консолидирует силы для наступления на Донбассе и перекидывает туда "вагнеровцев"

россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и перекидывает в этот район наемников из частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщается в свежем обзоре Министерства обороны Великобритании от 4 апреля.

"российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район".

Читайте также Не дозвонился на урал? Макрон поддержал санкции против российских энергоносителей

Также, по информации источника, Мариуполь почти наверняка – ключевая цель орков. Контроль над украинским городом обеспечит путлеру сухопутный коридор в Крым.