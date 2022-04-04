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Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию событий в Буче

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Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию событий в Буче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию событий в украинском городе Буча. Ранее об оформлении специального механизма правосудия заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Прямая речь премьер-министра Польши:

"Преступление геноцида должно быть наказано, оно должно быть правильно описано, задокументировано и осуждено. Мы предлагаем создать международную комиссию по расследованию этого преступления".

24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией Буча
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