Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию событий в Буче
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Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию событий в украинском городе Буча. Ранее об оформлении специального механизма правосудия заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Прямая речь премьер-министра Польши:
"Преступление геноцида должно быть наказано, оно должно быть правильно описано, задокументировано и осуждено. Мы предлагаем создать международную комиссию по расследованию этого преступления".
Premier @MorawieckiM w #KPRM: Zbrodnia ludobójstwa musi zostać ukarana, musi zostać we właściwy sposób opisana, udokumentowana i osądzona. Proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tej zbrodni.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 4, 2022
24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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