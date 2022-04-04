Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию событий в Буче

Польша предлагает создать специальную международную комиссию по расследованию событий в украинском городе Буча. Ранее об оформлении специального механизма правосудия заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Прямая речь премьер-министра Польши:

"Преступление геноцида должно быть наказано, оно должно быть правильно описано, задокументировано и осуждено. Мы предлагаем создать международную комиссию по расследованию этого преступления".

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Zbrodnia ludobójstwa musi zostać ukarana, musi zostać we właściwy sposób opisana, udokumentowana i osądzona. Proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tej zbrodni. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 4, 2022

24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.