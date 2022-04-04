Инфографика: количество потерь орков достигло размеров армий других стран Европы
Интересные цифры
Getty Images / Global Images Ukraine
"Армия" российской федерации потеряла за время войны в Украине столько же людей, сколько служит в армиях небольших стран.
При этом потери техники сопоставимы со всем парком техники армий великих держав (Инфографика: UA War Infographics).
россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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