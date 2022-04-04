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Инфографика: количество потерь орков достигло размеров армий других стран Европы

Общие новости
(2 голосов)

Интересные цифры

Инфографика: количество потерь орков достигло размеров армий других стран Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Армия" российской федерации потеряла за время войны в Украине столько же людей, сколько служит в армиях небольших стран.

При этом потери техники сопоставимы со всем парком техники армий великих держав (Инфографика: UA War Infographics).

Инфографика: количество потерь орков достигло размеров армий других стран Европы - изображение 1

россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: инфографика война с Россией
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Источник:
t.me/uawarinfographics

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
04.04.2022 в 14:14
Так путлер готов и 40-50 тысяч своих положить , только что бы нас уничтожить .
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