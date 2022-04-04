Действующий президент Сербии александар вучич набрал 59% голосов на президентских выборах и победил в первом же туре. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия Сербии после подсчета 91,8% бюллетеней.

Правящая Сербская прогрессивная партия вучича выиграла парламентские выборы, набрав 43,2% голосов. Кандидат в президенты от оппозиции Здравко Понош набрал 18%, а его альянс "Единство во имя победы" – 13,3%. Социалистическая партия Сербии, давний партнер по коалиции Вучича, заняла третье место с 11,6%.

На выборах проголосовало 58,6% от общего количества зарегистрированных избирателей. Отметим, что Сербия почти полностью зависит от российского газа, а кремль в свою очередь поддерживает оппозицию Белграда в вопросе независимости Косова. Естественно, Сербия не вводила санкции против москвы.