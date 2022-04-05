В Европе отреагировали на российскую статью о "деукраинизации Украины" путем репрессий
Назвали вещи своими именами
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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич назвал обыкновенным фашизмом статью на пропагандистском российском сайте "РИА Новости" о том, что именно россия должна сделать с украинцами.
Статя РИА "Новости" «Что Россия должна сделать с Украиной»- это обыкновенный фашизм— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022
Для тех, кто не еще не успел ознакомиться с опусом российских пропагандо… пропагандистов, буквально две показательные цитаты:
"Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией – отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии".
"Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное "болото", активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины".
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