В Европе отреагировали на российскую статью о "деукраинизации Украины" путем репрессий

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич назвал обыкновенным фашизмом статью на пропагандистском российском сайте "РИА Новости" о том, что именно россия должна сделать с украинцами.

Статя РИА "Новости" «Что Россия должна сделать с Украиной»- это обыкновенный фашизм — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022

Для тех, кто не еще не успел ознакомиться с опусом российских пропагандо… пропагандистов, буквально две показательные цитаты:

"Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией – отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии".