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В Европе отреагировали на российскую статью о "деукраинизации Украины" путем репрессий

Общие новости
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Назвали вещи своими именами

В Европе отреагировали на российскую статью о "деукраинизации Украины" путем репрессий

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич назвал обыкновенным фашизмом статью на пропагандистском российском сайте "РИА Новости" о том, что именно россия должна сделать с украинцами.

Для тех, кто не еще не успел ознакомиться с опусом российских пропагандо… пропагандистов, буквально две показательные цитаты:

"Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией – отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии".

"Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное "болото", активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины".

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В статье: война с Россией
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