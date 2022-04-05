Бывший командующий силами НАТО назвал украинский город, который является главной целью путина
Мнение военного
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Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в эфире CNN предположил, что главная цель для рф в Украине – это город Днепр:
"Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил – отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии".
Для того чтобы этого не произошло, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только Стингеры и Джавелины.
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