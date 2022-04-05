УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бывший командующий силами НАТО назвал украинский город, который является главной целью путина

Общие новости
(1 голосов)

Мнение военного

Бывший командующий силами НАТО назвал украинский город, который является главной целью путина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк в эфире CNN предположил, что главная цель для рф в Украине – это город Днепр:

"Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил – отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии".

Для того чтобы этого не произошло, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только Стингеры и Джавелины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...