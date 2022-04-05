УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Некоторые были шпионами. Германия, Дания и еще несколько стран массово высылают дипломатов рф

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

И правильно

Некоторые были шпионами. Германия, Дания и еще несколько стран массово высылают дипломатов рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием дипломатами в посольстве рф. У них будет 15 дней, чтобы покинуть страну.

Ранее МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По информации СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства рф.

О высылке 35 российских дипломатов объявила и Франция. Италия приняла эстафету и также высылает 30 российских дипломатов с Апеннин.

Читайте такжеЛитва высылает из страны российских дипломатов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ansa.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...