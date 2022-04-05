Некоторые были шпионами. Германия, Дания и еще несколько стран массово высылают дипломатов рф

МИД Дании объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием дипломатами в посольстве рф. У них будет 15 дней, чтобы покинуть страну.

Ранее МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По информации СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства рф.

О высылке 35 российских дипломатов объявила и Франция. Италия приняла эстафету и также высылает 30 российских дипломатов с Апеннин.