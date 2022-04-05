Дождались. Auchan изолирует российский офис, прекращает инвестиции и поставки на россию
Наконец-то
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский офис Auchan сообщил в своем Facebook, что главный офис французской компании наконец-то принял решение свернуть свой бизнес на россии.
"Мы наконец-то добились от главного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в рф. Это только первый шаг, но мы настроены бороться дальше. Победа будет за нами! С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию россии. Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – главный офис принял решение: СВЕРНУТЬ ИНВЕСТИЦИИ и ПРЕКРАЩИТЬ ПОСТАВКИ В рф. Что это значит для России?
• Не будут открываться новые магазины.
• Не будут ремонтироваться существующие магазины.
• Не будет поддерживаться ИТ-технологии и проекты.
• Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.
• Не будут поставляться импортные товары в рф – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.
Что будем иметь в результате? Магазины в россии уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и высокой вероятности банкротства. А мы в Украине продолжим строить и восстанавливать экономику, оказывать поддержку и помощь украинцам".
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