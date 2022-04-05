Абрамович попросил своих состоятельных друзей одолжить ему деньги на зарплаты персоналу
Оксюморон какой-то, не правда ли?
Getty Images / Global Images Ukraine
Российский олигарх Роман Абрамович умоляет своих американских влиятельных друзей одолжить ему миллион долларов, чтобы удержаться на плаву, так как его активы были ранее заморожены британскими и американскими властями.
Портал Page Six эксклюзивно сообщает, что Абрамович, чьи банковские счета в США и Великобритании заморожены, отчаянно просит в долг у своих видных друзей – режиссера Бретта Ратнера и семьи Ротшильдов, чтобы иметь возможность выплатить зарплаты персоналу (750 000 долларов в неделю).
В эту сумму включены оклады работников, которые занимаются поддержкой и ремонтов яхт олигарха. По информации источника, партнеры Романа опасаются давать ему взаймы даже несмотря на то, что он принимает участие в мирных переговорах между Украиной и рф.
Напомним, Британия и Европейский союз ввели санкции против Абрамовича, состояние которого, по данным Bloomberg, составляет 14,3 миллиарда долларов. Затем активы Романа были заморожены американскими хедж-фондами. Санкции также помешали 55-летнему олигарху получить прибыль от продажи футбольного клуба "Челси" за 3 миллиарда долларов.
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