Абрамович попросил своих состоятельных друзей одолжить ему деньги на зарплаты персоналу

Российский олигарх Роман Абрамович умоляет своих американских влиятельных друзей одолжить ему миллион долларов, чтобы удержаться на плаву, так как его активы были ранее заморожены британскими и американскими властями.

Портал Page Six эксклюзивно сообщает, что Абрамович, чьи банковские счета в США и Великобритании заморожены, отчаянно просит в долг у своих видных друзей – режиссера Бретта Ратнера и семьи Ротшильдов, чтобы иметь возможность выплатить зарплаты персоналу (750 000 долларов в неделю).

В эту сумму включены оклады работников, которые занимаются поддержкой и ремонтов яхт олигарха. По информации источника, партнеры Романа опасаются давать ему взаймы даже несмотря на то, что он принимает участие в мирных переговорах между Украиной и рф.

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Напомним, Британия и Европейский союз ввели санкции против Абрамовича, состояние которого, по данным Bloomberg, составляет 14,3 миллиарда долларов. Затем активы Романа были заморожены американскими хедж-фондами. Санкции также помешали 55-летнему олигарху получить прибыль от продажи футбольного клуба "Челси" за 3 миллиарда долларов.