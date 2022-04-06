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Английский день в ЛЧ, де Дзерби верен Шахтеру, Игуаин завязывает с футболом. Главные новости за 5 апреля

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола и не только за вторник, 5 апреля

Английский день в ЛЧ, де Дзерби верен Шахтеру, Игуаин завязывает с футболом. Главные новости за 5 апреля

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

"Ман Сити" без Зинченко пробил автобус "Атлетико"

"Атлетико" впервые за 18 лет вообще не ударил по воротам за первый тайм матча ЛЧ - это все, что надо знать про тактику Диего Симеоне. "Матрасники" мечтали о 0:0, но шикарный пас Фодена на де Брюйне разбил их планы. Теперь "Атлетико" дома придется кровь из носу отыгрываться. а это не их конек. Наш Александр Зинченко первый четвертьфинал посмотрел со скамейки запасных.

"Ливерпуль" переехал "Бенфику" на ее же поле. Яремчук не помог

Здесь все ожидаемо - "Ливерпуль" на классе обеспечил себе комфортное преимущество уже в Лиссабоне, не доводя дело до ответного матча. "Бенфика" билась изо всех сил, даже один гол провела, но красные банально сильнее. Третий, финальный мяч в ворота "Орлов" забил экс-игрок "Порту" Луис Диас, у которого с ними свои счеты. Наш Роман Яремчук вышел на 82-й минуте, но помочь "Бенфике" не сумел.

Три французских гранда зовут де Дзерби, но он пока верен "Шахтеру"

Если верить Calciomercato, то итальянский тренер интересен одновременно "Монако", "Марселю" и "Лиону", но пока что сам де Дзерби ни с кем не ведет переговоры, дожидаясь окончания военных действий в Украине. Респект за такую позицию! Уже сейчас ясно, что текущий чемпионат доигран не будет, но кто знает, может, "Шахтеру" удастся подготовиться к следующему? Контракт у де Дзерби до лета 2023-го, если что.

Игуаин объявил о завершении карьеры по окончании сезона

34-летний Гонсало Игуаин, ныне выступающий в МЛС за "Интер Майями", объявил, что повесит бутсы на гвоздь в конце сезона, который в США завершится осенью. Игуаин уже давно сдал физически, но в лучшие годы был одним из лучших нападающих мира - на его счету 237 голов в Ла Лиге, Серии А и АПЛ. Недавно Гонсало признал, что футбол начал его тяготить, и он не хочет тренировать после завершения карьеры.

Забарный вошел в ТОП-10 самых перспективных молодых защитников Европы

Рейтинг CIES - не последняя инстанция, конечно, но все равно приятно, что стоппера "Динамо" поставили на 6-е место в списке лучших молодых защитников Европы. Если же брать во внимание игроков всех амплуа, то Забарный - 21-й. Ниже украинца оказались даже Джуд Беллингем из "Боруссии" и Джамал Мусиала из "Баварии"!

ЕС вводит пятый пакет санкций против россии: больно, но пока не смертельно

Напоследок уже по традиции не спортивная, но крайне важная новость - Евросоюз объявил о 5-м пакете санкций против россии. На сей раз за поребрик запретили ввозить машинное и транспортное оборудование; перекрыли для российских судов европейские порты; запретили покупку российского угля и еще автомобильные перевозки в россию и беларусь. Это точно подкосит экономику орков, но нефти и газа среди санкций нет, а именно их экспорт приносит в бюджет россии по 600-900 млн евро в сутки.

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