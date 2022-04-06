На 100 миллионов. США дадут Украине противотанковые системы

Правительство Соединенных Штатов Америки предоставит Вооруженным силам Украины дополнительную помощь на 100 миллионов долларов. Речь идет о противотанковых системах Javelin, которые активно используют ВСУ в войне с россией; об этом сообщают многочисленные источники. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил:

"Я одобрил поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года".

В Белом доме уточнили, что речь идет именно о Javelin. Всего с начала войны 24 февраля США предоставили Украине военной помощи на сумму $1,7 млрд.