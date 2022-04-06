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Не тормозят. Эстония предоставила Украине солидную военную помощь

Общие новости
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Не тормозят. Эстония предоставила Украине солидную военную помощь

Estonian Embassy in Kyiv

Новина українською

Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты. Об этом сообщает Посольство Эстонии в Украине в социальной сети Facebook.

Также эстонские предприниматели в сотрудничестве с госучреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.

При этом Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против россии и прекратить напрямую или косвенно поддерживать экономику рф.

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В статье: война с Россией
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Источник:
facebook.com/estemb.kyiv

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