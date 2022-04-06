Не тормозят. Эстония предоставила Украине солидную военную помощь

Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты. Об этом сообщает Посольство Эстонии в Украине в социальной сети Facebook.

Также эстонские предприниматели в сотрудничестве с госучреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.

При этом Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против россии и прекратить напрямую или косвенно поддерживать экономику рф.