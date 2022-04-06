Официально: в 2023-м Куман заменит Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов
Все уже решено
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После чемпионата мира в Катаре Рональд Куман сменит Луи Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов. Контракт Кумана с "Оранье" будет действовать до ЧМ-2026, трудовой договор уже подписан. Сам Рональд отметил:
"Я с нетерпением жду нового сотрудничества. Чуть больше полутора лет назад я точно не покидал сборную Голландии из-за недовольства. Мое пребывание здесь было приятным, результаты были хорошими, а взаимодействие с игроками было отличным. Вскоре мы продолжим этот путь".
Напомним, ранее стало известно, что 70-летний Луи ван Гал борется с агрессивной формой рака.
???? Back as our coach from 2023: ???????????????????????? ????????????????????????! ????????#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG— OnsOranje (@OnsOranje) April 6, 2022
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