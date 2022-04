Официально: в 2023-м Куман заменит Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

После чемпионата мира в Катаре Рональд Куман сменит Луи Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов. Контракт Кумана с "Оранье" будет действовать до ЧМ-2026, трудовой договор уже подписан. Сам Рональд отметил:

Напомним, ранее стало известно, что 70-летний Луи ван Гал борется с агрессивной формой рака.

???? Back as our coach from 2023: ???????????????????????? ????????????????????????! ????????#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG