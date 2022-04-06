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Официально: в 2023-м Куман заменит Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

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Официально: в 2023-м Куман заменит Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

Getty Images / Global Images Ukraine

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После чемпионата мира в Катаре Рональд Куман сменит Луи Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов. Контракт Кумана с "Оранье" будет действовать до ЧМ-2026, трудовой договор уже подписан. Сам Рональд отметил:

"Я с нетерпением жду нового сотрудничества. Чуть больше полутора лет назад я точно не покидал сборную Голландии из-за недовольства. Мое пребывание здесь было приятным, результаты были хорошими, а взаимодействие с игроками было отличным. Вскоре мы продолжим этот путь".

Напомним, ранее стало известно, что 70-летний Луи ван Гал борется с агрессивной формой рака.

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В статье: Нидерланды Луи Ван Гал Рональд Куман
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Источник:
onsoranje.nl

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