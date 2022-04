Рано или поздно ЕС введет санкции против российских энергоносителей

Европейский Союз рано или поздно введет санкции против российской нефти и газа. В руководстве ЕС считают, что подобные меры понадобятся. Об этом написал в Твиттере председатель Европейского совета Шарль Мишель.

We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.



The new package includes a ban on coal imports.



And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as