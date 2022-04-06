Пожар был огромных масштабов. Орки уничтожили завод на Днепропетровщине
Будут гореть в таком же огне
ДСНС
Поздним вечером 5 апреля из-за вражеской атаки произошли взрывы на заводе в Новомосковском районе Днепропетровской области, его эксплуатация больше невозможна, как сообщает ГСЧС области.
На заводе загорелись резервуары с мазутом. Площадь пожара – 500 квадратных метров. По состоянию на утро он уж был ликвидирован.
Однако те повреждения, которые нанесли ракетные обстрелы, делают невозможным дальнейшую эксплуатацию объекта. Орки уничтожили 6 резервуаров для горюче-смазочных материалов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мэр Бучи рассказал о количестве расстрелянных мирных жителей и предложил лаврову посетить город
- Конец эры и американская революция или же продолжение сказки в Лиге Европы? Что ждет Аталанту?
- Россияне готовят аэродром в Тирасполе для приема самолетов - Генштаб ВСУ
- В Европе отреагировали на российскую статью о "деукраинизации Украины" путем репрессий
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 01:01 Украинские Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько крылатых ракет врага уничтожили за сутки
- 00:20 Украинские Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
- 23:45 Украинские Шестилетнего Сашу, которого искали всей страной, нашли мертвым. Его расстреляли русские орки
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...