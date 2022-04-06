УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Пожар был огромных масштабов. Орки уничтожили завод на Днепропетровщине

Общие новости
(1 голосов)

Будут гореть в таком же огне

Пожар был огромных масштабов. Орки уничтожили завод на Днепропетровщине

ДСНС

Новина українською

Поздним вечером 5 апреля из-за вражеской атаки произошли взрывы на заводе в Новомосковском районе Днепропетровской области, его эксплуатация больше невозможна, как сообщает ГСЧС области.

На заводе загорелись резервуары с мазутом. Площадь пожара – 500 квадратных метров. По состоянию на утро он уж был ликвидирован.

Однако те повреждения, которые нанесли ракетные обстрелы, делают невозможным дальнейшую эксплуатацию объекта. Орки уничтожили 6 резервуаров для горюче-смазочных материалов.

Читайте такжеМэр Бучи рассказал о количестве расстрелянных мирных жителей и предложил лаврову посетить город

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...