Пожар был огромных масштабов. Орки уничтожили завод на Днепропетровщине

Поздним вечером 5 апреля из-за вражеской атаки произошли взрывы на заводе в Новомосковском районе Днепропетровской области, его эксплуатация больше невозможна, как сообщает ГСЧС области.

На заводе загорелись резервуары с мазутом. Площадь пожара – 500 квадратных метров. По состоянию на утро он уж был ликвидирован.

Однако те повреждения, которые нанесли ракетные обстрелы, делают невозможным дальнейшую эксплуатацию объекта. Орки уничтожили 6 резервуаров для горюче-смазочных материалов.