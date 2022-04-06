Адвокаты россии в Международном суде ООН отказались от сотрудничества со своей страной

Адвокаты россии в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней, в том числе по делам против рф, которые начала Украина. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, государство, которое так цинично его презирает", – так написал Алан Пелле, ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета, до 24 февраля 2022 года являвшийся адвокатом россии в Международном суде ООН".