Адвокаты россии в Международном суде ООН отказались от сотрудничества со своей страной
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Адвокаты россии в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней, в том числе по делам против рф, которые начала Украина. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, государство, которое так цинично его презирает", – так написал Алан Пелле, ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета, до 24 февраля 2022 года являвшийся адвокатом россии в Международном суде ООН".
"В своем открытом письме "русским друзьям" профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака россии… растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом. россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все после 2014 года, продолжал работать на нее".
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