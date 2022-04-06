Слышите запах? Похоже на дефолт. россия провела выплаты по евробондам в рублях

Министерство финансов россии перечислило средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, так как банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах. Это вполне может означать дефолт.

Иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 650 миллионов долларов.

"4 апреля 2022 года минфин россии перечислил средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте российской федерации по официальному курсу Банка россии на 4 апреля 2022 г. … на счета своих клиентов-депозитариев по расчетам со всеми собственниками данных долговых инструментов".

В России подобные обязательства считают "выполненными", но в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга. Если так произойдет в случае выплаты в понедельник, то это будет означать дефолт рф.

В то же время после волны санкций в 2014-м россия начала добавлять в свои евробонды возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока не понятно, содержат ли ее упомянутые выпуски, и согласятся ли владельцы долга на такое погашение. россии удалось выкупить 72,4% своих евробондов с погашением 4 апреля за рубли.