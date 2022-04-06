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"Бросайте оружие". Президент Европейского совета предложил предоставлять убежище солдатам рф

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"Бросайте оружие". Президент Европейского совета предложил предоставлять убежище солдатам рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен подумать о предоставлении убежища российским солдатам, желающим покинуть поля сражений в Украине.

"У меня есть одно сообщение для российских солдат. Если вы не хотите участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер... бросайте оружие, оставляйте поле боя. Предоставление убежища этим солдатам является ценной идеей, которую следует реализовать".

24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией Шарль Мишель
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