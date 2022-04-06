"Бросайте оружие". Президент Европейского совета предложил предоставлять убежище солдатам рф

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен подумать о предоставлении убежища российским солдатам, желающим покинуть поля сражений в Украине.

"У меня есть одно сообщение для российских солдат. Если вы не хотите участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер... бросайте оружие, оставляйте поле боя. Предоставление убежища этим солдатам является ценной идеей, которую следует реализовать".

I have one message for Russian soldiers:



If you want no part in killing your Ukrainian brothers and sisters… drop your arms, leave the battlefield.



Granting asylum to these soldiers is a valuable idea that should be pursued. pic.twitter.com/h7x3Xyv3y4 — Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022

24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.