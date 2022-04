"Бросайте оружие". Президент Европейского совета предложил предоставлять убежище солдатам рф

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен подумать о предоставлении убежища российским солдатам, желающим покинуть поля сражений в Украине.

I have one message for Russian soldiers:



If you want no part in killing your Ukrainian brothers and sisters… drop your arms, leave the battlefield.



Granting asylum to these soldiers is a valuable idea that should be pursued. pic.twitter.com/h7x3Xyv3y4