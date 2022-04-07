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Неугомонный Бензема, дерзкая Субмарина и трансфер Цитаишвили. Главные новости за 6 апреля

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 апреля

Неугомонный Бензема, дерзкая Субмарина и трансфер Цитаишвили. Главные новости за 6 апреля

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 апреля.

Бензема разбил Челси

“Челси” потерпел домашнее поражение от “Реала” (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. Главным героем встречи вновь стал Карим Бензема. В 1/8 Карим своим хет-триком в ответной игре сокрушил “ПСЖ”, а теперь от трёх голов Бензема пострадал уже лондонский “Челси”. Всё, что смогли противопоставить этому хозяева, это гол Кая Хавертца под занавес первого тайма. Как и в игре с Парижем, Бензема забил два гола в двух атаках кряду, а затем воспользовался грубой ошибкой голкипера Эдуара Менди.

Субмарина шокировала Баварию

Ещё одна сенсация Лиги Чемпионов произошла на “Эстадио де ла Серамика”. Местный “Вильярреал” минимально переиграл “Баварию” благодаря единственному голу Арно Данжума в дебюте встречи. Занятно, что команда Унаи Эмери была ближе ко второму голу, нежели чемпионы Германии к тому, чтобы сравнять счёт. В частности, Франсис Коклен пустил дурака за спину Нойера, но Ману спас офсайд француза. Также свои моменты имел фронтмен “субмарин” Жерар Морено, сначала проверивший штангу дальним ударом, а затем едва не забил Нойеру с центра поля после ошибки голкипера.

Мбаппе может остаться в ПСЖ

Все уже сто раз отправили главную суперзвезду нового поколения в мадридский “Реал”, однако Килиан Мбаппе может неожиданно остаться в своём нынешнем клубе. Sky Sports сообщает, что “ПСЖ” готов сделать Черепашку самым высокооплачиваемым игроком клуба. Сам 23-летний футболист на данный момент больше склоняется к продлению контракта с нынешней командой, чем к переезду в Мадрид. Отметим, что нынешнее соглашение Мбаппе истекает по окончанию сезона.

Куман вернётся в сборную Нидерландов

После чемпионата мира в Катаре Рональд Куман сменит Луи Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов. Контракт Кумана с "Оранье" будет действовать до ЧМ-2026, трудовой договор уже подписан. Сам Рональд отметил:

"Я с нетерпением жду нового сотрудничества. Чуть больше полутора лет назад я точно не покидал сборную Голландии из-за недовольства. Мое пребывание здесь было приятным, результаты были хорошими, а взаимодействие с игроками было отличным. Вскоре мы продолжим этот путь”. Напомним, ранее стало известно, что 70-летний Луи ван Гал борется с агрессивной формой рака.

Цитаишвили уехал в Польшу

Вингер “Динамо” Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Польше. 21-летний грузин на правах аренды перешёл в "Вислу" из города Краков. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт команды. Первую половину сезона Цитаишвили отыграл в аренде за одесский "Черноморец". Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года. "Висла" по итогам 27 туров идет на 16-м месте в турнирной таблице.

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