Неугомонный Бензема, дерзкая Субмарина и трансфер Цитаишвили. Главные новости за 6 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 апреля.

“Челси” потерпел домашнее поражение от “Реала” (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. Главным героем встречи вновь стал Карим Бензема. В 1/8 Карим своим хет-триком в ответной игре сокрушил “ПСЖ”, а теперь от трёх голов Бензема пострадал уже лондонский “Челси”. Всё, что смогли противопоставить этому хозяева, это гол Кая Хавертца под занавес первого тайма. Как и в игре с Парижем, Бензема забил два гола в двух атаках кряду, а затем воспользовался грубой ошибкой голкипера Эдуара Менди.

Ещё одна сенсация Лиги Чемпионов произошла на “Эстадио де ла Серамика”. Местный “Вильярреал” минимально переиграл “Баварию” благодаря единственному голу Арно Данжума в дебюте встречи. Занятно, что команда Унаи Эмери была ближе ко второму голу, нежели чемпионы Германии к тому, чтобы сравнять счёт. В частности, Франсис Коклен пустил дурака за спину Нойера, но Ману спас офсайд француза. Также свои моменты имел фронтмен “субмарин” Жерар Морено, сначала проверивший штангу дальним ударом, а затем едва не забил Нойеру с центра поля после ошибки голкипера.

Все уже сто раз отправили главную суперзвезду нового поколения в мадридский “Реал”, однако Килиан Мбаппе может неожиданно остаться в своём нынешнем клубе. Sky Sports сообщает, что “ПСЖ” готов сделать Черепашку самым высокооплачиваемым игроком клуба. Сам 23-летний футболист на данный момент больше склоняется к продлению контракта с нынешней командой, чем к переезду в Мадрид. Отметим, что нынешнее соглашение Мбаппе истекает по окончанию сезона.

После чемпионата мира в Катаре Рональд Куман сменит Луи Ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов. Контракт Кумана с "Оранье" будет действовать до ЧМ-2026, трудовой договор уже подписан. Сам Рональд отметил:

"Я с нетерпением жду нового сотрудничества. Чуть больше полутора лет назад я точно не покидал сборную Голландии из-за недовольства. Мое пребывание здесь было приятным, результаты были хорошими, а взаимодействие с игроками было отличным. Вскоре мы продолжим этот путь”. Напомним, ранее стало известно, что 70-летний Луи ван Гал борется с агрессивной формой рака.

Вингер “Динамо” Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Польше. 21-летний грузин на правах аренды перешёл в "Вислу" из города Краков. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт команды. Первую половину сезона Цитаишвили отыграл в аренде за одесский "Черноморец". Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года. "Висла" по итогам 27 туров идет на 16-м месте в турнирной таблице.