Так побеждали Гитлера. В США одобрили закон, который позволит более эффективно поставлять оружие Украине

Сенат США единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Америки Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие военные поставки в Украину, как сообщает Politico. Решение было принято на фоне успехов ВСУ в войне с россией.

Речь идет о ленд-лизе. Программа, созданная во время Второй мировой войны, считалась переломной в ходе противостояния с нацистской Германией, так как позволила США быстро пополнять запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий. Закон позволит де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позднее.

Как отмечает источник, теперь западный мир окончательно начал верить, что Украина может выиграть борьбу с оккупантом.