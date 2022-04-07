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Так побеждали Гитлера. В США одобрили закон, который позволит более эффективно поставлять оружие Украине

Общие новости
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Так держать!

Так побеждали Гитлера. В США одобрили закон, который позволит более эффективно поставлять оружие Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сенат США единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Америки Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие военные поставки в Украину, как сообщает Politico. Решение было принято на фоне успехов ВСУ в войне с россией.

Речь идет о ленд-лизе. Программа, созданная во время Второй мировой войны, считалась переломной в ходе противостояния с нацистской Германией, так как позволила США быстро пополнять запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий. Закон позволит де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позднее.

Как отмечает источник, теперь западный мир окончательно начал верить, что Украина может выиграть борьбу с оккупантом.

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В статье: война с Россией
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Источник:
politico.com

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