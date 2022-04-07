Раскол? Страны НАТО имеют разные взгляды на дальнейшие действия в отношении россии
Не очень вовремя, ребят
Getty Images / Global Images Ukraine
Страны НАТО на данный момент расходятся во мнениях относительно того, как действовать во время следующей фазы войны рф против Украины, а также периода неопределенности по ее завершении.
По информации NYT со ссылкой на двух западных чиновников, у Польши и стран Балтии есть большие переживания касательно того, что презентация россией "побед" нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. Они хотят полного разрыва отношений с москвой, а также видеть рф на коленях.
В то же время Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакт с владимиром путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях орков.
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