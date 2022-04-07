Раскол? Страны НАТО имеют разные взгляды на дальнейшие действия в отношении россии

Страны НАТО на данный момент расходятся во мнениях относительно того, как действовать во время следующей фазы войны рф против Украины, а также периода неопределенности по ее завершении.

По информации NYT со ссылкой на двух западных чиновников, у Польши и стран Балтии есть большие переживания касательно того, что презентация россией "побед" нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. Они хотят полного разрыва отношений с москвой, а также видеть рф на коленях.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакт с владимиром путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях орков.