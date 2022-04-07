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Раскол? Страны НАТО имеют разные взгляды на дальнейшие действия в отношении россии

Общие новости
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Не очень вовремя, ребят

Раскол? Страны НАТО имеют разные взгляды на дальнейшие действия в отношении россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Страны НАТО на данный момент расходятся во мнениях относительно того, как действовать во время следующей фазы войны рф против Украины, а также периода неопределенности по ее завершении.

По информации NYT со ссылкой на двух западных чиновников, у Польши и стран Балтии есть большие переживания касательно того, что презентация россией "побед" нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. Они хотят полного разрыва отношений с москвой, а также видеть рф на коленях.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакт с владимиром путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях орков.

Читайте такжеО НАТО, договоренностях с рф и Мариуполе. Зеленский дал интервью украинским журналистам

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В статье: война с Россией НАТО
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Источник:
nytimes.com

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