"Уголь? SWIFT? Олигархи? Смешно!" Экс-премьер Бельгии очень жестко высмеял ЕС за санкции против рф

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал Европейский союз еще сильнее давить на российскую федерацию за их агрессию против Украины.

"Знаете, почему ваша стратегия не работает? Потому что она рассчитана на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в России нет общественного мнения, нет демократии".

"Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций. Нужно давить на 6 тысяч человек окружения путина. Фонд Навального составил этот список".

"Время менять стратегию и перейти к полному пакету санкций немедленно – это сделает разницу. Все остальное будет означать промедление и рост количества смертей украинских граждан. И в конце небольшой совет моим друзьям из Германии. После ужасов Второй мировой я ожидаю от Германии лидерство, а не затягивание процесса".