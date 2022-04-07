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"Уголь? SWIFT? Олигархи? Смешно!" Экс-премьер Бельгии очень жестко высмеял ЕС за санкции против рф

Общие новости
(9 голосов)

Стальные яйца у мужика

"Уголь? SWIFT? Олигархи? Смешно!" Экс-премьер Бельгии очень жестко высмеял ЕС за санкции против рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал Европейский союз еще сильнее давить на российскую федерацию за их агрессию против Украины.

"Знаете, почему ваша стратегия не работает? Потому что она рассчитана на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в России нет общественного мнения, нет демократии".

"Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций. Нужно давить на 6 тысяч человек окружения путина. Фонд Навального составил этот список".

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"Время менять стратегию и перейти к полному пакету санкций немедленно – это сделает разницу. Все остальное будет означать промедление и рост количества смертей украинских граждан. И в конце небольшой совет моим друзьям из Германии. После ужасов Второй мировой я ожидаю от Германии лидерство, а не затягивание процесса".

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В статье: санкции война с Россией Ги Верхофстадт
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