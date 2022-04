С начала войны ЕС заплатил россии в десятки раз больше, чем передал помощи Украине

Европейские страны заплатили россии 35 миллиардов евро за энергоносители с начала войны в Украине, об этом заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, при этом объем финансовой помощи Украине был в 35 раз меньше.

Since start of #UkraineInvasion Europe has paid #Russia more than $35 billion for gas while #Ukraine has received about $1 billion in aid from Europe, according to @JosepBorrellF