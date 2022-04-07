"Спасибо" немцам. Угольное эмбарго ЕС против рф заработает только в конце лета
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Вступление в действие полного запрета Европейским союзом импорта российского угля будет перенесено аж на середину августа – это на месяц позже, чем предлагалось. Об этом сообщает Reuters.
Представители ЕС должны одобрить в четверг, 7 апреля, запрет на российский уголь, который вступит в силу с середины августа. В отсрочке эмбарго больше всех давила Германия, основной импортер российского угля в ЕС.
Прекращение импорта ЕС российского угля – это один из главных пунктов в последнем пятом пакете санкций против россии, которую Комиссия ЕС предложила в ответ на резню в Буче. Отметим, что уголь является самой дешевой статьей энергетического импорта ЕС.
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