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Трагедия для российских хипстеров. Популярнейший музыкальный сервис остановил работу в рф

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Трагедия для российских хипстеров. Популярнейший музыкальный сервис остановил работу в рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

11 апреля музыкальный сервис Spotify приостанавливает работу в россии. Это значит, что российским пользователям больше нельзя будет воспользоваться услугами компании на сайте и в приложении.

Spotify – стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Океании.

Отметим, что Spotify будет титульным спонсором каталонской "Барселоны" со следующего сезона: 300 миллионов, сделка рассчитана на 4 года. Также летом 2021-го Spotify был заинтересован в покупке "Арсенала", однако Стэн Кронке отказался продавать лондонский клуб.

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В статье: война с Россией Spotify
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Источник:
twitter.com/SpotifyRussia

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