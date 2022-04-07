Трагедия для российских хипстеров. Популярнейший музыкальный сервис остановил работу в рф
И правильно
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11 апреля музыкальный сервис Spotify приостанавливает работу в россии. Это значит, что российским пользователям больше нельзя будет воспользоваться услугами компании на сайте и в приложении.
Spotify – стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Океании.
Отметим, что Spotify будет титульным спонсором каталонской "Барселоны" со следующего сезона: 300 миллионов, сделка рассчитана на 4 года. Также летом 2021-го Spotify был заинтересован в покупке "Арсенала", однако Стэн Кронке отказался продавать лондонский клуб.
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