Из Полтавы в Минск. Экс-легионер Ворсклы нашел себе новый клуб
И не самый очевидный вариант
Фото: ФК Динамо Минск
Очередной экс-футболист УПЛ нашел новую команду.
Состав минского "Динамо" пополнил Иван Пешич. Ранее хорват играл в составе "Ворсклы", однако месяц назад покинул клуб на правах свободного агента.
???????????????????????? Хорватский нападающий Иван Пешич - футболист минского "Динамо"!— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) April 6, 2022
???????? Dobrodošli, Ivan. Все подробности о новичке: https://t.co/yVC3M2Az0Z
???? А еще Иван празднует сегодня свой день рождения. Игроку исполнилось 30 лет, с чем мы его, конечно же, поздравляем!#fcdm1927 pic.twitter.com/L1UEKAH7YG
В текущем сезоне Пешич провел 17 матчей, забил дважды и еще раз отдал голевую передачу.
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