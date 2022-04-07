Из Полтавы в Минск. Экс-легионер Ворсклы нашел себе новый клуб

Очередной экс-футболист УПЛ нашел новую команду.

Состав минского "Динамо" пополнил Иван Пешич. Ранее хорват играл в составе "Ворсклы", однако месяц назад покинул клуб на правах свободного агента.

???????????????????????? Хорватский нападающий Иван Пешич - футболист минского "Динамо"!



???????? Dobrodošli, Ivan. Все подробности о новичке: https://t.co/yVC3M2Az0Z



???? А еще Иван празднует сегодня свой день рождения. Игроку исполнилось 30 лет, с чем мы его, конечно же, поздравляем!#fcdm1927 pic.twitter.com/L1UEKAH7YG — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) April 6, 2022

В текущем сезоне Пешич провел 17 матчей, забил дважды и еще раз отдал голевую передачу.