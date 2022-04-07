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Из Полтавы в Минск. Экс-легионер Ворсклы нашел себе новый клуб

Общие новости
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И не самый очевидный вариант

Из Полтавы в Минск. Экс-легионер Ворсклы нашел себе новый клуб

Фото: ФК Динамо Минск

UA-Футбол
Новина українською

Очередной экс-футболист УПЛ нашел новую команду.

Состав минского "Динамо" пополнил Иван Пешич. Ранее хорват играл в составе "Ворсклы", однако месяц назад покинул клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Пешич провел 17 матчей, забил дважды и еще раз отдал голевую передачу.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Минск) Иван Пешич
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